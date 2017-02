Discovery Channel 11:45 bis 12:30 Dokumentation Morgan Freeman: Mysterien des Weltalls Wird Sex aussterben? USA 2012 Stereo 16:9 Merken Jeder einzelne Mensch, der bisher auf der Erde gelebt hat, wurde aus den Genen eines Mannes und einer Frau erschaffen. Doch die sexuelle Reproduktion steht nun vor einer radikalen Revolution. Die neueste Technologie erlaubt es den Menschen bald, Kinder aus dem Genpool zweier Männer oder zweier Frauen zu erschaffen. Meeresbiologen können schon heute mit maschinellen Gebärmüttern die Geburt von lebenden Haien sicherstellen. Menschen könnten schon bald die nächsten sein, die von Maschinen geboren werden. Die Forscher könnten zudem womöglich noch vor der Geburt Gendefekte beheben, indem der Fötus aus dem Genpool von mehr als zwei Menschen gezeugt wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Morgan Freeman's Through The Wormhole