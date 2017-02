RTL Crime 03:10 bis 04:45 Actionserie Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Feuertaufe - Pilot D 2003 Stereo 16:9 Merken 7. Staffel, Folge 1: Aus heiterem Himmel schlagen auf der Autobahn mit Farbpulver gefüllte Luftfrachtcontainer ein. Dazwischen findet man die Leiche eines Piloten. Eine heiße Spur führt zu dem Gangster Tscherne und dem Bankier Hadenberg. Hadenberg will echte Geldscheine drucken, um seine Bank zu sanieren. Doch neben Semir hat er es auch mit Jan Richter zu tun. Jan kommt frisch von der Polizeischule und will auf eigene Faust den Mord an seinem Freund - dem Piloten - rächen. Obwohl sich Semir und Jan anfänglich nicht mögen, nehmen sie gemeinsam den Kampf auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Oliver (Jan Richter) Erdogan Atalay (Semir Gerkhan) Charlotte Schwab (Anna Engelhardt) Gottfried Vollmer (Dieter Bonrath) Dietmar Huhn (Horst Herzberger) Carina Wiese (Andrea Schäfer) Bela B. Felsenheimer (Tscherne) Originaltitel: Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Regie: Raoul W. Heimrich, Roland Busch Drehbuch: Roland Heep, Frank Koopmann Musik: Klaus Garternicht Altersempfehlung: ab 12

