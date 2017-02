RTL Crime 00:55 bis 01:40 Krimiserie CSI: Den Tätern auf der Spur Steckschuss CDN, USA 2003 Stereo 16:9 Merken 3. Staffel, Folge 14: Taylor Reed wurde von der Polizei verhaftet. Er soll in einige Wohnungen eingebrochen sein und die Bewohnerinnen sexuell belästigt haben. Aus Mangel an Beweisen wird er wieder freigelassen. Als kurz darauf eine junge Frau vergewaltigt wird, gerät er erneut ins Visier des CSI-Teams. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William Petersen (Gil Grissom) Marg Helgenberger (Catherine Willows) Gary Dourdan (Warrick Brown) George Eads (Nick Stokes) Jorja Fox (Sara Sidle) Eric Szmanda (Greg Sanders) Robert David Hall (Dr. Al Robbins) Originaltitel: CSI: Crime Scene Investigation Regie: Felix Alcala Drehbuch: Anthony E. Zuiker Kamera: Frank Byers Musik: John M. Keane Altersempfehlung: ab 12