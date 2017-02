RTL Crime 23:25 bis 00:10 Krimiserie How to Get Away with Murder Ganz unten USA 2016 16:9 Dolby Digital Merken 2. Staffel, Folge 10: Nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus wird Annalise zuhause von Bonnie umsorgt und so massiv unter Drogen gesetzt, dass sie ein Baby halluziniert. Wes macht sich Vorwürfe, dass er seine Chefin beinahe erschossen hätte. Außerdem zweifelt er daran, dass ihn Annalise mit ihrer Bemerkung, Rebecca sei tot, nur provozieren wollte. Laurel, die vor den anderen Praktikanten so tut, als habe nicht Wes sondern sie selbst den Schuss abgegeben, kann ihn aus seinem deprimierten Zustand nicht heraus holen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Viola Davis (Annalise Keating) Billy Brown (Nate Lahey) Karla Souza (Laurel Castillo) Charlie Weber (Frank Delfino) Alfred Enoch (Wes Gibbins) Jack Falahee (Connor Walsh) Aja Naomi King (Michaela Pratt) Originaltitel: How To Get Away with Murder Regie: Laura Innes Drehbuch: J.C. Lee Kamera: Michael A. Price Musik: Photek Altersempfehlung: ab 12