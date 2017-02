RTL Crime 18:45 bis 19:30 Krimiserie CSI: Den Tätern auf der Spur In der Schusslinie CDN, USA 2003 Stereo 16:9 Merken 3. Staffel, Folge 13: Warrick geht bei der Aufklärung des Todes an einem kleinen Mädchen eigene Wege. Nick und Sam untersuchen einen rätselhaften Mord in einem Internet-Unternehmen. Die Lage scheint eindeutig, doch alle drei Tatverdächtigen haben ein Alibi. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William Petersen (Gil Grissom) Marg Helgenberger (Catherine Willows) Gary Dourdan (Warrick Brown) George Eads (Nick Stokes) Jorja Fox (Sara Sidle) Eric Szmanda (Greg Sanders) Robert David Hall (Dr. Al Robbins) Originaltitel: CSI: Crime Scene Investigation Regie: Danny Cannon Drehbuch: Danny Cannon, Naren Shankar Kamera: Michael Barrett Musik: John M. Keane Altersempfehlung: ab 12