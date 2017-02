RTL Crime 06:30 bis 07:20 Krimiserie Cagney & Lacey Danke dem Computer USA 1988 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 18: Inspector Knelman drückt dem 14. Revier den Computerfachmann Lieutenant Thornton aufs Auge. Cagney kann mit dem Schreibtischhengst wenig anfangen, aber Lacey nimmt den jungen Mann in Schutz. Eine Sondereinheit soll den kleinen Waffenhändler Zoller festnehmen. Thornton wird der erfahrene Sergeant Marren an die Seite gestellt. Als die beiden einem Hinweis folgend in ein Lagerhaus gehen, fällt ein Schuss: Marren ist tot, erschossen von Thornton, wie sich schnell herausstellt. Thornton behauptet, Marren habe ihn bedroht, aber niemand glaubt ihm, und der Computerfachmann wird vom Dienst suspendiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tyne Daly (Mary Beth Lacey) Sharon Gless (Christine Cagney) John Karlen (Harvey Lacey) Albert S. Waxman (Lt. Samuels) Harvey Atkin (Desk Sgt. Ronald Coleman) Al Waxman (Lt. Samuels) Carl Lumbly (Det. Petrie) Originaltitel: Cagney & Lacey Regie: Michael Caffey Drehbuch: Barbara Avedon, Barbara Corday, Larry Barber, Paul Barber Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 351 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 111 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 111 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 111 Min.