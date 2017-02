RTL Crime 05:45 bis 06:30 Dokumentation Born to Kill - Als Mörder geboren? Hadden Clark GB 2012 Stereo 16:9 Merken 5. Staffel, Folge 6: Einige Mörder bestätigen die Ängste, die eine voreingenommene Mehrheit auf Minderheiten projiziert. Hadden Clark, eine Transvestit, der in den 80er und 90er Jahren in einem Vorort von Maryland lebte, gehört sicherlich hierzu. Obwohl sein älterer Bruder für einen brutalen Mord bereits im Gefängnis sitzt und Clark für seine unvorhersehbaren Launen und seine Rachlust bekannt ist, gilt er nicht als Verdächtiger für den Mord an Michelle Dorr, einem sechsjährigen Kind. Erst als die Harvard-Absolventin Laura Houghteling einige Jahre später auf ähnliche Art und Weise ermordet wird, führt die Ermittler eine Spur zu Hadden Clark. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Born to Kill? Altersempfehlung: ab 16