Heimatkanal 03:45 bis 05:05 Heimatfilm Der Jäger von Fall D 1936 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Eine schöne Sennerin (Georgia Holl) muss sich zwischen drei Männern entscheiden: dem Vater ihres Kindes, einem gewissenlosen Wilderer und einem pflichtbewussten Jäger. - Heimatfilm nach dem gleichnamigen Ganghofer-Roman. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Paul Richter (Friedl, Jagdgehilfe) Marie Sera (Seine Mutter) Franz Loskarn (Hias, Jagdgehilfe) Georgia Holl (Burgl, Sennerin) Rolf Pinegger (Lenz, Senner) Hans Adalbert Schlettow (Huisen-Blasi) Willy Rösner (Birkhofbauer) Originaltitel: The Hunter of Fall Regie: Hans Deppe Drehbuch: Joseph Dalman Kamera: Karl Attenberger Musik: Albert Fischer

