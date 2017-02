Heimatkanal 23:20 bis 00:55 Erotikfilm Was Männer nicht für möglich halten D 1971 Stereo Merken In elf Episoden erzählt dieser Film über das triste Leben von Ehefrauen, die sich, gelangweilt von ihrem Ehegatten, in aufregende Sex-Abenteuer stürzen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Astrid Frank (Irma) Karin Götz (Silvia) Romana Lizalova (Gisela) Marlene Rahn (Annette Westberg) Max Grießer (Florian) Hellmuth Haupt (Masseur) Günther Kieslich (Dr. Daniel) Originaltitel: Was Männer nicht für möglich halten Regie: Ernst Hofbauer Drehbuch: Hans Hasenow Kamera: Georgio Tonti Musik: Gert Wilden Altersempfehlung: ab 16

