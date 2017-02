Heimatkanal 13:00 bis 14:35 Heimatfilm Heimatland A 1955 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Hans will wieder ein bürgerliches Leben führen. Die letzten Jahre ist er als Tagelöhner mit seinem Hund durch die Welt gezogen. Als er in seine kleine Heimatgemeinde zurückkehrt, muss er feststellen, dass sich nicht viel verändert hat. Jäger Thomas zum Beispiel bemüht sich nach wie vor um die schöne Lehrerin Helga. Zwischen den beiden Männern kracht es nach kurzer Zeit gewaltig. Denn Hans kann von einem alten Laster nicht lassen, dem Wildern. Auch hat er ein Auge auf Helga geworfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rudolf Prack (Thomas Heimberg) Adrian Hoven (Hans Bachinger) Marianne Hold (Helga Sonnleitner) Hannelore Bollmann (Inge Sonnleitner) Oskar Sima (Vater Bachinger) Annie Rosar (Frau Korbinian) Christiane Maybach (Lisa) Originaltitel: Heimatland Regie: Franz Antel Drehbuch: Hans Holt, Kurt Nachmann, Josef Perkonig Kamera: Hans Heinz Theyer, Ernst Ritter von Theumer Musik: Willy Schmidt-Gentner Altersempfehlung: ab 6