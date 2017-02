Junior 19:05 bis 19:30 Trickserie Mia and me - Abenteuer in Centopia Folge: 23 Die defekte Wasserkugel NL, D, I, CDN 2012 Stereo 16:9 Merken Vincent ist wirklich ein guter Freund geworden. Er lenkt sogar Paula ab, solange Mia weg ist Das Orakel führt sie, Yuko, Mo und Onchao geradewegs in die Höhle von Polytheus. Dummerweise ertappt er die vier, als sie nach dem Trumptusteil suchen und ahnt, dass das Stück Blech etwas Wertvolles ist. Mit einer List gelingt es den Freunden, Polytheus mit dem Blechteil als Gastgeschenk für den König in den Elfenpalast zu locken... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rosabell Laurenti Sellers (Mia) Adrian Moore (Vincent) Saphia Stoney (Paule) Josephine Benini (Violetta) Originaltitel: Mia and Me Regie: William Speers, Anthony Power Drehbuch: Doug Sinclair Musik: Gerd Kaeding Altersempfehlung: ab 6