Junior 14:50 bis 15:15 Trickserie Mia and me - Abenteuer in Centopia Folge: 3 Ein seltsames Orakel NL, D, I, CDN 2011 Stereo 16:9 Mia hat endlich ein sicheres Versteck gefunden - das Gartenhaus von Vincent. Hier kann sie ungestört aus dem Buch das neue Orakel empfangen und mit ihrem Armreif nach Centopia reisen. Phuddle erhält vom König den Auftrag, weitere dieser Musikinstrumente - genannt Trumptus - zu bauen, die im Kampf gegen die böse Panthea eingesetzt werden sollen. Doch Phuddle hat vergessen, wie der Trumptus gebaut wird. Da muss sich Mia etwas einfallen lassen. Schauspieler: Rosabell Laurenti Sellers (Mia) Adrian Moore (Vincent) Saphia Stoney (Paule) Josephine Benini (Violetta) Sprecher: Rosabell Laurenti Sellers (Mia) Adrian Moore (Vincent) Saphia Stoney (Paule) Originaltitel: Mia and Me Regie: William Speers, Anthony Power Drehbuch: Doug Sinclair Musik: Gerd Kaeding Altersempfehlung: ab 6