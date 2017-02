Junior 11:25 bis 11:50 Trickserie Bibi Blocksberg Folge: 10 Das Wettfliegen D 1995 Stereo Merken Großer Flugwettbewerb in Neustadt. Für Bibi ist es selbstverständlich, dass sie daran teilnehmen und gewinnen muss. Doch sie hat starke Konkurrenten, die nicht alle mit legalen Mitteln arbeiten. Die Spannung und Aufregung steigt, als die Teilnehmer am Abend vor dem Start ihre Fluggeräte (Staubsauger, Besen und Motorrad) abgeben müssen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bibi Blocksberg Regie: Gerhard Hahn, Royce Ramos Drehbuch: Elfie Donnelly, David Andersen Musik: Heiko Rüsse, Fritz Killermann Altersempfehlung: ab 6