Junior 08:25 bis 08:50 Trickserie Erdferkel Arthur und seine Freunde Schlaubi - reif für die Insel / Die geheimnisvolle Liste CDN, USA 1995 Stereo 16:9 Während Schlaubi auf seine Mutter warten muss, schaltet er den Fernseher ein. Er landet in der Show Junior Island. Junge Leute wollen von einer Insel fliehen, vor einem irren Wissenschaftler und seinen Kreaturen. Boris fliegt zufällig ein Zettel vor die Füße, auf dem von 1 bis 24 alle Schüler seiner Klasse aufgelistet sind. Er und Arthur tippen darauf, dass das eine Bewertung sei, eine Rangliste. Die 1 unleserlich, Arthur ist Nr. 2, Boris die 11 und Franziska die Letzte, die 24. Sie begreifen überhaupt nichts. Originaltitel: Arthur Regie: Greg Bailey Drehbuch: Peter Hirsch, Joe Fallon, Matt Steinglass, Kathy Waugh, Marc Brown Musik: Jeff Zahn, Raymond C. Fabi