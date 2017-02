Junior 07:10 bis 07:20 Trickserie Die Koala Brüder Alice dreht einen Film GB 2007 Stereo Merken Alice entdeckt in Sammys Laden eine alte Filmkamera. Sofort will sie einen Film über ihre Freunde drehen. Das ist nicht einfach. Ihre Freunde verhalten sich vor der Kamera ganz anders als sonst. Da Sammy weiß, dass Alice manchmal vergesslich ist, fragt er sie, ob sie auch einen Film eingelegt hat. Da bekommt Alice einen Riesenschreck. Sie hat es tatsächlich vergessen. Doch die Koala Brüder haben wieder mal die rettende Idee. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Koala Brothers Regie: Martin Pullen, Timon Dowdeswell, Tobias Fouracre

