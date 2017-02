Tele 5 01:50 bis 03:20 Horrorfilm Lost Voyage - Das Geisterschiff USA 2001 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken 25 Jahre, nachdem er in den Fluten des Bermuda-Dreiecks spurlos verschwand, taucht ein Passagierkreuzer wieder vor der Küste Floridas auf und stellt Behörden wie Wissenschaftler vor allerhand Rätsel. Ein zu gleichen Teilen aus Technikern und Forschern rekrutiertes Team landet mit einem Hubschrauber auf dem Geisterschiff, erste Untersuchungen zu führen und den Kreuzer gegebenenfalls in einen Hafen zu lenken. Schnell stellt sich heraus, dass der Kahn nicht ganz so leblos ist, wie es auf den ersten Blick den Anschein hatte. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Judd Nelson (Aaron Roberts) Janet Gunn (Dana Elway) Jeff Kober (Dazinger) Lance Henriksen (David Shaw) Scarlett Chorvat (Julie Largo) Richard Gunn (Randall Blanks) Mark Sheppard (Ian Fields) Originaltitel: Lost Voyage Regie: Christian McIntire Drehbuch: Patrick Phillips, Christian McIntire Kamera: Todd Barron Musik: Richard McHugh Altersempfehlung: ab 16

