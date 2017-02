Classica 02:15 bis 03:15 Musik Leonard Bernstein - Young People's Concerts: Was bedeutet Orchestrierung? USA 1958 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 56: Mit vier "Emmys" ausgezeichnet und von der Zeitschrift "Variety" als "seltener Augenblick der Symbiose von Kunst und Fernsehen" gepriesen, haben Leonard Bernsteins "Young People's Concerts" Fernsehgeschichte gemacht. In einer einmaligen Synthese von Musikwissenschaft und Entertainment bringt Bernstein die geballte Kraft seiner faszinierenden Persönlichkeit in diese Programme ein. Dieser Teil beschäftigt sich mit der Frage "Was bedeutet Orchestrierung?" Mit zahlreichen Musikbeispielen; in voller Länge erklingen der Boléro von Maurice Ravel und das Capriccio espagnol von Nikolai Rimski-Korsakow. In Google-Kalender eintragen Moderation: Leonard Bernstein Originaltitel: Young People's Concerts

