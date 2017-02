Classica 01:20 bis 02:15 Musik Tschaikowsky: Sinfonie Nr. 6 h-Moll op. 74 "Pathétique" A 2007 Stereo 16:9 Merken Das West-Eastern Divan Orchestra unter der Leitung von Daniel Barenboim spielt die Sinfonie Nr. 6 h-Moll op. 74 "Pathétique" von Peter Tschaikowsky (1840-1893). Diese Aufnahme entstand bei den Salzburger Festspielen. Im West-Eastern Divan Orchestra spielen arabische, israelische und palästinensische Musiker zusammen. In Anlehnung an die gleichnamige Dichtung von Johann Wolfgang Goethe erhielt das Orchester den Namen West-östlicher Diwan. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Tschaikowsky, Sinfonie Nr.6 h-Moll op.74 "Pathétique" Musik: Peter Tschaikowsky