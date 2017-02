RTS Un 00:20 bis 01:55 Horrorfilm The cabin in the woods USA 2012 Stereo Untertitel Merken Cinq amis partent passer le week-end dans une cabane perdue au fond des bois. Ils n'ont aucune idée du cauchemar qui les y attend, ni de ce que cache vraiment la cabane dans les bois... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris Hemsworth (Curt) Kristen Connolly (Dana) Anna Hutchison (Jules) Fran Kranz (Marty) Jesse Williams (Holden) Richard Jenkins (Sitterson) Bradley Whitford (Hadley) Originaltitel: The Cabin in the Woods Regie: Drew Goddard Drehbuch: Joss Whedon, Drew Goddard Kamera: Peter Deming Musik: David Julyan Altersempfehlung: ab 16