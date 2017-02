RTS Un 20:55 bis 22:25 Sonstiges La soif de vivre F 2016 Stereo Untertitel Merken Lisa, mère de Thomas, 11 ans, et d'un bébé de 11 mois, se laisse petit à petit submerger par son alcoolisme. L'amour est présent mais le tabou de cette maladie plonge la famille dans un véritable mal-être. Une situation que son mari Vincent sous-estime et n'arrive pas à endiguer, débordé par sa carrière de chef de chantier. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: La soif de vivre Regie: Lorenzo Gabriele Drehbuch: Lorenzo Gabriele, Elena Hassan