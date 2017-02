Spiegel TV Wissen 14:20 bis 15:10 Dokumentation Chromjuwelen auf der Viertelmeile D 2016 Merken Dragracing ist in den USA ein Volkssport. Was als illegales Straßenrennen in amerikanischen Seitengassen seinen Anfang nahm, wird auch in Europa immer populärer. Die Beschleunigungsrennen über eine Viertelmeile sind Nerven zerreißende Duelle um Zehntel- und Hundertstelsekunden. Dahinter steckt kreative Renntechnik der Superlative... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Chromjuwelen auf der Viertelmeile