Spiegel TV Wissen 08:25 bis 09:10 Dokumentation Weggesperrt - Frauen im Knast D 2016 Zickenalarm? Ja, den soll es auch geben in der Anstalt Willich II, aber am Schlimmsten sei die sich endlos dehnende Zeit. So sehen es drei Frauen, die SPIEGEL TV Wissen dort ein Jahr lang mit der Kamera begleitet hat. Die eine sitzt wegen Totschlags, die andere wegen Mordes an ihrem Ex-Freund. Die dritte, eine Heiratsschwindlerin, hat wegen Betrugs neuneinhalb Jahre bekommen... Originaltitel: Weggesperrt - Frauen im Knast