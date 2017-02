Spiegel TV Wissen 05:10 bis 06:00 Reportage Die investigative Reportage Undercover in Bangladesch - Die Ausbeuter der Textilindustrie USA, D 2013 Merken Erstmals ist es einem Team gelungen, in Textilfabriken in Bangladesch mit versteckter Kamera zu drehen. Die Aufnahmen zeigen 14-jährige Mädchen, die geschlagen und beschimpft werden, verriegelte Notausgänge und marode Fabriken. Nach dem Einsturz des Rana Plaza Gebäudes im April 2013 haben zwar einige große Markenfirmen ein Abkommen für Brandschutz unterzeichnet, doch es hat sich nichts verändert. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Vanguard