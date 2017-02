Motorvision.TV 02:30 bis 03:25 Motorsport NASCAR Sprint Cup Series Bad Boy Off Road 300, New Hampshire Motor Speedway Highlight OV USA 2016 Stereo 16:9 Merken Zweites Rennen der Challenger Round im NASCAR Chase um den Sprint Cup 2016 in der Zusammenfassung mit dem Originalkommentar der Kollegen von NBCSN. 300 Runden waren auf der Magic Mile von Loudon, New Hampshire bei diesem zweiten Chase-Rennen zu fahren. Drei der Top 5 Fahrer stammten im Vorjahr aus dem Joe Gibbs Rennstall, während Matt Kenseth seinen zweiten Rennsieg auf dem 1,058 Meilen langen Quad-Oval an der Ostküste der USA einfuhr. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: NASCAR Sprint Cup Series

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 364 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:15 bis 05:00

Seit 169 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 94 Min. Nikita

Thriller

RTL II 01:50 bis 03:40

Seit 74 Min.