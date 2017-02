Motorvision.TV 17:45 bis 18:15 Magazin Motorcycles Assistenzsysteme im Zweirad D 2016 Stereo 16:9 Merken Assistenzsysteme, die im Auto zur Normalität gehören, wirken beim Zweirad meist exotisch bis undenkbar. Das gilt allerdings nicht mehr für den Toter-Winkel-Warner, den BMW jetzt erstmals anbietet. Ideal für das dichte Verkehrsgewühl in Großstädten, dem Stammrevier des neuen Maxi-Scooter C 650 GT. Wir testen den neuen 60 PS-Großroller samt Assistenzsystem in Valencia und finden im dichten Berufsverkehr heraus, ob Side View Assist eine nervige Bevormundung ist - oder vielleicht doch eine echte Hilfe, die schon bald auch im Motorrad kommen könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Motorcycles