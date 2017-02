Motorvision.TV 16:00 bis 16:25 Magazin Super Cars From Dusk till Dawn From Dusk till Dawn 2016 Stereo 16:9 Merken Mit dem teuersten Porsche 911 Cabrio geht es durch die Dämmerung in die Nacht. Das neue Elfer Turbo S Cabriolet ist ein 220.000 Euro teurer Alleskönner: Zeitlos elegant, 580 PS stark und trotzdem eher Cruiser als Sportgerät. Wenn der Rolls-Royce Dawn dann am nächsten Morgen sein Verdeck lüftet, öffnet er gleichzeitig ein neues Kapitel in der Firmengeschichte des Traditionsherstellers. Mit einem Grundpreis von satten 330.000 Euro ist er das ultimative Statussymbol unter den Automobilen. Zwei Supercars wie Tag und Nacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Super Cars