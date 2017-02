Sky 1 23:55 bis 00:25 Comedyserie Eastbound & Down Rohe Weihnachten USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Kenny (Danny R. McBride) verbringt exzessive Weihnachtstage ohne April (Katy Mixon) und die Kinder. Steve (Steve Little) gönnt sich zum Fest eine Kinn-Prothese. - Respektlose Comedyserie um einen selbstverliebten Aufschneider. Produziert u.a. von Starkomiker Will Ferrell. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Danny McBride (Kenny Powers) Steve Little (Stevie Janowski) Katy Mixon (April Buchanon) Michael Beasley (Jimmy Clay) Jillian Bell (Dixie) Laurie Cole (Make-up Artist) Elizabeth De Razzo (Maria) Originaltitel: Eastbound & Down Regie: Jody Hill Drehbuch: John Carcieri, Jody Hill, Danny McBride Musik: Joseph Stephens