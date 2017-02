Sky 1 20:45 bis 21:15 Show Mitfahr-Randale - Wer aussteigt, verliert D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Mitfahr-Gemeinschaften werden immer beliebter. Doch in dieser Comedyshow erleben ahnungslose Beifahrer einen Albtraum auf Rädern. Denn am Steuer sitzen u.a. der Star-Gagautor und Moderator Micky Beisenhetz, die Schauspielerin Karolin Oesterling und der Comedian Simon Pearce, die in irre Rollen schlüpfen und die Nerven ihrer Insassen fies strapazieren. Aber: Wer aussteigt, verliert! - Krasse Comedy mit versteckten Kameras: In der Sky Eigenproduktion erleben nichtsahnende Mitfahrer total abgefahrene Trips. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mitfahr-Randale - Wer aussteigt, verliert Altersempfehlung: ab 12