Sky 1 08:35 bis 09:00 Comedyserie Parks and Recreation Das große Fernsehduell USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Leslie (Amy Poehler) und Bobby Newport bereiten sich auf ihr Duell vor. Newport hat bedeutende personelle Unterstützung. Zudem versucht er mit der Drohung zu punkten, sein Vater würde im Falle eines Wahlverlusts seine Firma nach Mexiko verlegen. Das würde einen herben Verlust an Jobs in der Stadt bedeuten. Dieser Hiobsbotschaft hält Leslie eine ergreifende Rede entgegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amy Poehler (Leslie Knope) Rashida Jones (Ann Perkins) Aziz Ansari (Tom Haverford) Nick Offerman (Ron Swanson) Aubrey Plaza (April Ludgate) Chris Pratt (Andy Dwyer) Adam Scott (Ben Wyatt) Originaltitel: Parks and Recreation Regie: Amy Poehler Drehbuch: Amy Poehler, Greg Daniels, Michael Schur Musik: Mark Rivers Altersempfehlung: ab 12