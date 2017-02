Sky Cinema Hits 18:30 bis 20:15 Horrorfilm Poltergeist (Extended Cut) USA, CDN 2015 Nach einer Vorlage von Steven Spielberg 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eric und Amy (Sam Rockwell, Rosemarie DeWitt) sind heilfroh, als sie ein bezahlbares Eigenheim für sich und ihre drei Kinder finden. Die Freude währt nur kurz: Im neuen Domizil häufen sich unerklärliche Vorfälle, die sich zu übernatürlichem Terror steigern. Als die kleine Maddy (Kennedi Clements) durch ein Portal in die Geisterwelt gesogen wird, wenden sich die verzweifelten Eltern an Parapsychologin Dr. Powell (Jane Adams). Aber auch die stößt an ihre Grenzen und muss TV-Geisterjäger Carrigan Burke (Jared Harris) zu Hilfe holen. - Effektvolles Update des legendären Horrorhits, produziert von "Spider-Man"-Macher Sam Raimi. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sam Rockwell (Eric Bowen) Rosemarie DeWitt (Amy Bowen) Jared Harris (Carrigan Burke) Jane Adams (Dr. Brooke Powell) Saxon Sharbino (Kendra Bowen) Kyle Catlett (Griffin Bowen) Kennedi Clements (Madison Bowen) Originaltitel: Poltergeist Regie: Gil Kenan Drehbuch: David Lindsay-Abaire Kamera: Javier Aguirresarobe Musik: Marc Streitenfeld Altersempfehlung: ab 16