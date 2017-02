AXN 04:25 bis 05:10 Actionserie Sea Patrol Halbwertszeit AUS 2009 16:9 Merken Die Besatzung der Hammersley erhält den Auftrag auf Victory Day Island nach einem abgestürzten Helikopter zu suchen. Die Aussicht Überlebende zu finden, ist äußerst gering. Aber nicht nur das bereitet Captain Mike und seiner Mannschaft Sorgen: Auf Victory Day Island wurden in den Fünfziger Jahren Atomtests durchgeführt und die Insel gilt als extrem Strahlen belastet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ian Stenlake (Mike "CO" Flynn) Lisa McCune (Kate "XO" McGregor) Saskia Burmeister (Nikki "Nav" Caetano) John Batchelor (Andy "Charge" Thorpe) Matthew Holmes (Chris "Swain" Blake) Jeremy Lindsay Taylor (Pete "Buffer" Tomaszewsk) Kirsty Lee Allan (Chef Rebecca 'Bomber' Brown) Originaltitel: Sea Patrol Regie: Ian Barry Drehbuch: Hal McElroy, Di McElroy, John Ridley Musik: Anthony Ammar, Adam Gock, Les Gock, Dinesh Wicks Altersempfehlung: ab 12

