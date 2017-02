AXN 00:10 bis 01:55 Actionfilm Unstoppable USA, ARU 2004 20 40 60 80 100 Merken Ex-Special-Forces-Soldat Dean Cage (Wesley Snipes) wartet in einem Restaurant auf seine Freundin Amy (Jacqueline Obradors), als er plötzlich von einem Fremden ein Serum gespritzt bekommt. Eine Gruppe von ehemaligen Agenten haben eine geheime halluzinogene Droge in ihrem Besitz und versuchen dadurch von Dean, geheime Informationen über aktuelle FBI-Ermittlungen zu erlangen. Doch Dean ist der Falsche! Durch eine Verwechslung wird Dean zum Gejagten. "You cant stop a man who will stop at nothing" - ein Rennen gegen die Zeit! Ein Kampf um Leben und Tod! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wesley Snipes (Dean Cage) Jacqueline Obradors (Det. Amy Knight) Stuart Wilson (Sullivan) Kim Coates (Peterson) Mark Sheppard (Leitch) Adewale Akinnuoye-Agbaje (Agent Junod) Vincent Riotta (Det. Jay Miller) Originaltitel: Unstoppable Regie: David Carson Drehbuch: Tom Vaughan Kamera: Ward Russell Musik: Louis Febre Altersempfehlung: ab 18