AXN 20:15 bis 22:15 Thriller Public Enemy No. 1 F, CDN, I 2008 Nach dem Roman von Jacques Mesrine 20 40 60 80 100 Merken Jacques Mesrine beginnt für den Unterweltboss Guido zu arbeiten. Als er seinen ersten Mord begeht, muss er Frankreich kurzzeitig den Rücken kehren und in Spanien untertauchen. Dort lernt er seine Frau Sofia kennen, mit der er drei Kinder hat. Sofia trennt sich jedoch schnell von Mesrine, da sie seinen Lebensstil nicht akzeptieren kann. Mesrine setzt sein Leben als erbarmungsloser Verbrecher fort. Als es für ihn in Frankreich zu gefährlich wird, flieht er nach Kanada. Ein actiongeladener Film über Frankreichs Staatsfeind Nummer eins der Siebzigerjahre. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent Cassel (Jacques Mesrine) Gérard Depardieu (Guido) Cécile De France (Jeanne Schneider) Gilles Lellouche (Paul) Roy Depuis (Jean-Paul Mercier) Elena Anaya (Sofia) Michel Duchaussoy (Mesrines Vater) Originaltitel: L'instinct de mort Regie: Jean-François Richet Drehbuch: Abdel Raouf Dafri, Jean-François Richet Kamera: Robert Gantz Musik: Eloi Painchaud Altersempfehlung: ab 16