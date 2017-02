AXN 14:10 bis 15:10 Actionserie Spooks - Im Visier des MI5 Späte Rache GB 2002 16:9 Merken Zoe ermittelt incognito bei einem Routinecheck in der türkischen Botschaft, als plötzlich schwer bewaffnete kurdischen Rebellen das Gebäude stürmen, die die Freilassung ihrer Verbündeten in der Heimat fordern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matthew Macfadyen (Tom Quinn) Keeley Hawes (Zoe Reynolds) David Oylowo (Danny Hunter) Peter Firth (Harry Pearce) Jenny Agutter (Tessa Phillips) Esther Hall (Ellie Simm) Heather Cave (Maisie Simm) Originaltitel: Spooks Regie: Rob Bailey Drehbuch: Simon Mirren Altersempfehlung: ab 16