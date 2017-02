Spiegel Geschichte 03:40 bis 04:35 Dokumentation Mein Vater, der Diktator Pinochets Tochter H 2015 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 1: Nach einem Militärputsch regierte General Augusto Pinochet Chile von 1973 bis 1990. In dieser Zeit wurden Oppositionelle zu Tausenden inhaftiert und gefoltert, viele verschwanden spurlos. Mehr als 3000 Regimegegner kamen ums Leben. Dennoch gilt Pinochet für viele Chilenen nach wie vor als weiser Staatsmann, der Chile zu einem der wirtschaftsstärksten Länder Südamerikas gemacht hat. Wir treffen seine Tochter Lucia in Santiago und sprechen mit ihr über Augusto Pinochet, dessen Vorgänger Allende und das vermeintliche Wohl des Landes, das Chile ihrer Meinung nach nur ihrem Vater zu verdanken hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Children of Dictators Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 454 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:15 bis 05:00

Seit 259 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 184 Min. Deadly Cargo

Thriller

Tele 5 03:20 bis 05:00

Seit 74 Min.