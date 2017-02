Spiegel Geschichte 23:35 bis 00:25 Dokumentation Die letzten 24 Stunden von... Marvin Gaye CDN 2006 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 5: Nach einer Tournee zieht sich der Soulsänger Marvin Gaye ins Haus seiner Eltern in Los Angeles zurück. Er kämpft mit Depressionen und Kokainsucht. Der Konflikt mit seinem Vater, einem gewalttätigen Alkoholiker, bricht wieder aus. Zum ersten Mal in seinem Leben traut sich Marvin Gaye gegen seinen Vater aufzubegehren. Während eines Streits schlägt er ihn nieder. Der Vater greift zur Waffe und erschießt seinen eigenen Sohn. Am 1. April 1984 stirbt Marvin Gaye an den Wunden. Die Dokumentation stellt die letzten 24 Stunden seines Lebens nach. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Final 24