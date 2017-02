Spiegel Geschichte 22:50 bis 23:40 Dokumentation Das Kolosseum - Ein Monument für die Ewigkeit GB 2015 Stereo 16:9 Merken Das Kolosseum in Rom - das berühmteste Monument der Welt gilt als Symbol die Geschichte ganz Italiens. Vor dem Hintergrund eines Restaurierungs-Projekts erzählt dieser Film, wie in Italien die ersten Amphitheater entstanden und warum es lange dauerte, bis schließlich auch Rom eine Arena für die blutigen Gladiatorenkämpfe errichten ließ. Wem verdankt die Ewige Stadt dieses Bauwerk? Woher kamen die Baumaterialien? Wofür wurde das Kolosseum genutzt? Und wer waren die Gladiatoren, die sowohl als Aussätzige behandelt, wie auch als Helden verehrt wurden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 242 Min. Lord of War

Drama

VOX 22:55 bis 01:15

Seit 127 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 23:15 bis 01:15

Seit 107 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 42 Min.