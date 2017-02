Spiegel Geschichte 10:05 bis 10:55 Dokumentation Die Lusitania - Drama im Atlantik GB 2014 Stereo 16:9 Merken Im Jahr 1915, der Erste Weltkrieg ist ein Jahr alt, torpediert ein deutsches U-Boot das Passagierschiff Lusitania auf seiner Fahrt von New York nach Liverpool. 1192 Menschen sterben vor der Südküste Irlands. Die Katastrophe führt zu großer Wut und Trauer, auch in Amerika, das nicht zuletzt als Folge dieses Kriegsverbrechens schließlich auf Seiten der Alliierten in den Krieg eintritt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Altersempfehlung: ab 12