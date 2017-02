Spiegel Geschichte 08:35 bis 09:40 Dokumentation Das Kanzler-Gen - Wer hat das Zeug zur Macht? D 2013 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 3: So unterschiedlich die Biografien der bisherigen acht Kanzler der Bundesrepublik Deutschland auch sein mögen, so unterschiedlich ihre Motivation, sich um das mächtigste Amt im Staat zu bewerben, es zu verteidigen, um es dann widerstrebend, freiwillig oder zwangsläufig wieder abzugeben - so interessant ist doch die Frage, gibt es eine Eigenschaft, die allen gemeinsam ist? Auffällig ist, dass jeder von ihnen aus eher einfachen bis normalen sozialen Verhältnissen stammt, keiner jedenfalls aus der politischen oder monetären Oberschicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Das Kanzler-Gen - Wer hat das Zeug zur Macht?