Fußball: Österreich, tipico Bundesliga FK Austria Wien - SV Mattersburg, 20. Runde Mit einem Sieg hätte die Austria an das Führungstrio andocken können. Hätte, hätte. Bei Aufsteiger St. Pölten gab's eine 1:2-Niederlage. Für Verteidiger Petar Filipovic war "es bitter, wenn man so ein wichtiges Spiel einfach so aus der Hand gibt. Wir waren eigentlich gut im Spiel, haben den Gegner dominiert und so gut wie keine Chance zugelassen, dann ist es bitter so ein Tor zu kassieren. Dann müssen wir aufmachen, riskanter spielen, sie machen das 2:0 und dann ist es eigentlich gelaufen." Und damit war es auch gelaufen. Gegen Mattersburg wollen die "Veilchen" einen versöhnlichen Jahresabschluss. Die letzten beiden Duelle gegen die "Grün-Weißen" entschied die Austria f.