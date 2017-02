Sky Sport Austria 08:30 bis 10:30 Basketball Basketball: Österreich All-Star-Day 2017 A Stereo 16:9 HDTV Merken Am 29. Jänner ist es wieder soweit: Im Traiskirchner Lions Dome kommt es beim All Star Day 2017 zum alljährlichen Schaulaufen der Stars. Neben spektakulären Dunks und treffsicheren 3-Point-Attempts treten beim legendären Show-Game die österreichischen Top-Basketballer mit dem Team Austrians gegen die besten ABL-Legionäre im Team Internationals an. Das Besondere dabei: Die beiden Starting-Fives werden während eines Online-Votings von den Fans gewählt. Im vergangenen Jahr setzten sich die Legionäre gegen die Lokalmatadoren mit 106:87 durch. Kann sich das Team Austrians diesmal für die Schlappe von 2016 revanchieren? So oder so, für die Fans wird der Event die pure Basketball-Gaudi. Kommentar: Gerfried. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie