Sky Bundesliga 01:30 bis 03:30 Fußball Fußball: 2. Bundesliga 1. FC Nürnberg - Eintracht Braunschweig, 20. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Aus der Not eine Jugend machen - aufgrund diverser Abgänge und Verletzungen setzte Nürnbergs Coach Alois Schwartz in Heidenheim auf junge Spieler aus dem eigenen Unterbau. Mit Erfolg. Der "Club" gewann 3:2 und vier "Jungspunde" überzeugten. "Sie alle haben ihre Sache richtig gut gemacht", lobte der 49-jährige Schwartz. Besonders gut machte es Stürmer Abdelhamid Sabiri. Dem 20-Jährigen gelang ein Doppelpack. Zwei Stück kassierte Braunschweig beim 1:2 gegen St. Pauli und zeigte nach dem Remis gegen Würzburg erneut eine schwache Leistung. "Wir erarbeiten uns kaum Torchancen", klagte Linksverteidiger Ken Reichel. In Nürnberg kommt erschwerend hinzu, dass neben Reiche In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

