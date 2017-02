Sky Bundesliga 13:45 bis 15:45 Fußball Fußball: Bundesliga Hamburger SV - Bayer Leverkusen, 19. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Alarmstimmung in Hamburg! Der HSV verliert das Abstiegsduell in Ingolstadt mit 1:3 und rutscht auf Platz 17 ab. Die Mannschaft sei selbst geschockt von ihrer Leistung, erklärt Markus Gisdol. "Das muss ein einmaliger Ausrutscher sein", fordert der HSV-Trainer. Im Abstiegskampf setzt Gisdol nun auf die verbleibenden neun Heimspiele. "Die müssen wir alle zusammen angehen. Das muss ein Pfund sein", sagt der 47-Jährige. Das erste geht gegen Leverkusen. Bayer verlor zuletzt trotz 2:0-Pausenführung das Derby gegen Gladbach mit 2:3. "Meine Mannschaft wird die richtigen Schlüsse daraus ziehen", hofft Bayer-Coach Roger Schmidt. Moderation: Michael Leopold, Experte: Dietmar Hamann, Komm In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michael Leopold Gäste: Gäste: Dietmar Hamann