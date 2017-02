Sky Bundesliga 11:45 bis 13:45 Fußball Fußball: Bundesliga 1899 Hoffenheim - 1. FSV Mainz 05, 19. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Jetzt hat es Hoffenheim doch erwischt. Die komplette Hinrunde über hatten die Kraichgauer kein Spiel verloren, in der ersten Partie der Rückrunde riss die Serie. "Wir wussten, dass wir nicht ungeschlagen bleiben, aber dennoch tut es weh", sagte Nadiem Amiri nach der 1:2-Niederlage in Leipzig. Negative Folgen befürchten die Hoffenheimer deswegen aber nicht. "Das gibt überhaupt keinen Knacks", ist Innenverteidiger Niklas Süle sicher. Gegen Mainz wollen die Hoffenheimer nun eine neue Serie starten. Die 05er sind in diesem Jahr noch genauso ungeschlagen wie sieglos. "Der Punkt ist gut und verdient", kommentierte FSV-Coach Martin Schmidt das jüngste 1:1 gegen Dortmund. Kommentar: In Google-Kalender eintragen Bildergalerie