Sky Emotion 22:15 bis 00:00 Komödie Wie beim ersten Mal USA 2012 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Seit 31 Jahren ist Kay (Meryl Streep) mit Arnold (Tommy Lee Jones) verheiratet. Die Kinder sind schon lange aus dem Haus. Und eigentlich könnte das Leben im Eigenheim mit Vorgarten besser nicht sein. Der routinierten Ehe mangelt es aber an Intimität. Arnold schläft seit Jahren in einem separaten Schlafzimmer. Zaghafte Verführungsversuche von Kay in seidenem Negligé tut Arnold meist ab und fragt zuweilen: "Ist etwas mit der Heizung?" Die festgefahrene Situation will Kay jetzt ändern. Als sie ein Ratgeberbuch mit dem Titel "Sie können die Ehe führen, die Sie haben wollen" entdeckt, dessen Autor Doktor Feld (Steve Carell) verzweifelte Eheleute im idyllischen Maine therapiert, zögert Kay nicht lange. Sie bucht eine Therapiewoche. Arnold stellt sie am Frühstückstisch vor ein Ultimatum: Entweder er kommt mit, oder es ist aus. Nur widerwillig rafft sich Arnold auf und steigt mit seiner Frau ins Flugzeug. Auf der Couch von Doktor Feld sitzend bereut er seine Entscheidung jedoch bitter. Denn bei Fragen nach seinen sexuellen Vorlieben platzt ihm erstmals der Kragen. Und die vom Arzt aufgetragenen "Sexercise"-Übungen, empfindet er als Zwangszärtlichkeiten. Als schliesslich bei Kay der Geduldsfaden reisst, kommt der brummige Arnold endlich ins Grübeln. Regisseur David Frank ("Marley and Me") arbeitete bereits in "The Devil Wears Prada" mit der 68-jährigen Leinwand-Ikone Meryl Streep zusammen. Zu den grössten Erfolgen der dreifachen Oscarpreisträgerin gehören Filme wie "Out of Africa", "The Bridges of Madison County", "The Devil Wears Prada" und "Mamma Mia!". Im Diabolo-Cody-Film "Ricki and The Flash" bewies die Schauspielerin unlängst ihre Wandelbarkeit und spielte eine abgehalfterte Rocksängerin, die sich plötzlich um ihre depressive Tochter kümmern muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Meryl Streep (Kay) Tommy Lee Jones (Arnold) Steve Carell (Doktor Feld) Jean Smart (Eileen) Ben Rappaport (Brad) Marin Ireland (Molly) Patch Darragh (Mark) Originaltitel: Hope Springs Regie: David Frankel Drehbuch: Vanessa Taylor Kamera: Florian Ballhaus Musik: Theodore Shapiro Altersempfehlung: ab 6

