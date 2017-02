Sky Emotion 20:15 bis 22:15 Drama Gilbert Grape - Irgendwo in Iowa USA 1993 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Gilbert Grape lebt in Endora, Iowa. Seine stark übergewichtige Mutter hat das Haus seit sieben Jahren nicht mehr verlassen, sein kleiner Bruder Arnie hat mit 18 Jahren seine Lebenserwartung bereits weit übertroffen. Gilberts Leben ist trist bis Becky in Endora strandet und sein Leben urplötzlich auf den Kopf stellt - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Depp (Gilbert Grape) Juliette Lewis (Becky) Leonardo DiCaprio (Arnie Grape) Mary Steenburgen (Betty Carver) Darlene Cates (Mutter) Laura Harrington (Amy Grape) Mary Kate Schellhardt (Ellen Grape) Originaltitel: What's Eating Gilbert Grape? Regie: Lasse Hallström Drehbuch: Peter Hedges Kamera: Sven Nykvist Musik: Alan Parker, Björn Isfält Altersempfehlung: ab 6