Sky Emotion 18:20 bis 20:15 Tragikomödie Die fabelhaften Baker Boys USA 1989 Stereo 16:9

Die Pianisten Jack (Jeff Bridges) und Frank Baker (Beau Bridges) treten als "Die fabelhaften Baker Boys" in Bars auf. Als ihr Stern zu sinken beginnt, schauen sie sich nach einer Sängerin um. In der attraktiven Susie (Michelle Pfeiffer) werden sie fündig. Zwischen ihr und Jack kommt es bald zu einer Romanze. - Herrliche Love-Story mit tollen Musikeinlagen.

Schauspieler: Jeff Bridges (Jack Baker) Michelle Pfeiffer (Susie Diamond) Beau Bridges (Frank Baker) Ellie Raab (Nina) Xander Berkeley (Lloyd) Jennifer Tilly (Blanche "Monica" Moran) Dakin Matthews (Charlie) Originaltitel: The Fabulous Baker Boys Regie: Steve Kloves Drehbuch: Steve Kloves Kamera: Michael Ballhaus Musik: Dave Grusin Altersempfehlung: ab 12