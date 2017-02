Sky Emotion 10:40 bis 12:45 Drama Die Passion Christi USA 2004 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Verraten von seinem Jünger Judas, wird Jesus (Jim Caviezel) von den Römern im Garten Gethsemane festgenommen. Das Volk fordert seinen Tod. Weder Pontius Pilatus noch König Herodes wagen es, sich dem Willen der Menge entgegenzustellen. Jesus steht ein unvorstellbares Martyrium bevor, das erst mit dem Tod am Kreuz endet. - Mel Gibson erzählt in verstörend gewaltsamen Bildern das Sterben eines Mannes, der für seinen Glauben an die Menschenliebe sogar die furchtbarsten Qualen in Kauf nimmt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jim Caviezel (Jesus) Maia Morgenstern (Maria) Monica Bellucci (Maria Magdalena) Christo Jivkov (Johannes) Mattia Sbragia (Kaiphas) Francesco De Vito (Petrus) Luca Lionello (Judas) Originaltitel: The Passion of the Christ Regie: Mel Gibson Drehbuch: Benedict Fitzgerald, Benedict Fitzgerald, Mel Gibson Kamera: Caleb Deschanel Musik: John Debney Altersempfehlung: ab 16