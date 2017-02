Sky Emotion 03:00 bis 05:00 Drama Am grünen Rand der Welt USA, GB 2015 Nach dem Roman von Thomas Hardy 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken England im 19. Jahrhundert: Die eigenwillige Bathsheba Everdene (Carey Mulligan) ist zwischen drei Verehrern hin- und hergerissen: dem attraktiven, aber armen Schäfer Gabriel Oak (Matthias Schoenaerts), dem reichen Gutsbesitzer William Boldwood (Michael Sheen) und dem forschen Offizier Frank Troy (Tom Sturridge). Bathsheba gibt dem Drängen Troys nach - doch bereut die Entscheidung bald. - "Drive"-Star Carey Mulligan in einer opulenten Thomas-Hardy-Verfilmung vom Regisseur von "Das Fest". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Carey Mulligan (Bathsheba Everdene) Matthias Schoenaerts (Gabriel Oak) Michael Sheen (William Boldwood) Tom Sturridge (Sergeant Troy) Juno Temple (Fanny Robin) Jessica Barden (Liddy) Sam Phillips (Sergeant Doggett) Originaltitel: Far from the Madding Crowd Regie: Thomas Vinterberg Drehbuch: David Nicholls Kamera: Charlotte Bruus Christensen Musik: Craig Armstrong Altersempfehlung: ab 6

