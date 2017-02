Sky Cinema 04:00 bis 05:40 Liebesfilm Fliegende Herzen B, D 2014 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der ehrgeizige New Yorker Businessman Colin (Jamie Dornan) will einen lukrativen Deal mit einem Scheich aus Dubai einfädeln. Dazu braucht er die preisgekrönte Brieftaube von Jos Pauwels (Jan Decleir). Doch der sturköpfige Taubenzüchter ist ein knallharter Verhandlungspartner. Unter falschem Namen reist Colin in das flämische Dorf Pauwels' - und verliebt sich dort ausgerechnet in die Enkelin (Charlotte De Bruyne) des Züchters. - Romantisches Liebesdrama mit "50 Shades of Grey"-Star Jamie Dornan. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jamie Dornan (Colin) Charlotte De Bruyne (Isabelle Pauwels) Jan Decleir (Jos Pauwels) Josse De Pauw (Prediger) Viviane de Muynck (Martha) Anthony Head (Colins Vater) Sharon Maughan (Colins Mutter) Originaltitel: Flying Home Regie: Dominique Deruddere Drehbuch: Dominique Deruddere Kamera: Frank van den Eeden Musik: Wolfram de Marco

